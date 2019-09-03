Владимир Зеленский Верховна Рада Депутатская неприкосновенность война на Донбассе

Зеленский приказал отлучить от кормушки друга Порошенко

09:20
Зеленский решил "обанкротить" Косюка - фото 1
Зеленский решил "обанкротить" Косюка

Президент Украины распорядился провести аудит государственных дотаций предприятий агропромышленного комплекса. Фактически речь идёт о прямом ударе по холдингу "МХП" скандального Юрия Косюка.

Займутся отлучением приближенного к Порошенко бизнесмена от кормушки в Счётной палате, Государственном бюро расследований и НАБУ.

Курочка Ряба на новый лад: Как Юрий Косюк возвысился за счет дружбы с Порошенко

Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с руководителями ВР, Кабмина и силовых ведомств. Примечательно, что прямо называть компанию, по которой намерен нанести удар, президент побоялся:

- Прошу руководителя Счетной палаты сообщить о результатах аудита использования средств украинцев, которые подарили богатым "агробаронам"… Мы же все понимаем, о ком речь, или мне назвать фамилии? Ну, курочки… все понимают, о чем речь.

Как известно, и без того прибыльные компании "Мироновского хлебопродукта" получали миллиардные дотации якобы на поддержку отечественных аграриев. Более четверти всех государственных средств, направленных на помощь предприятиям агропромышленного комплекса пришлись именно Косюку, хотя его холдинг совсем уж не бедствовал и всегда был в прибыли.

При этом миллиардер элитно прожигал баблишко на топовых курортах, а также занимался самыми различными мутками в странах ЕС.

В частности, ради ухода от оплаты пошлин ввозил куриные ножки, с которых на месте срезали филе и продавали по совершенно другим ценам.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Юрий Косюк Владимир Зеленский дотации Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Путин предоставил жителям Северодвинска возможность получить суперсилу - фото 1
Ядерный взрыв в России: радиация у берега превышала норму в 40 раз (ВИДЕО)
15:00
Кабмин Гончарука движется по сюжету "Слуги народа" - фото 1
Кабмин Гончарука намерен прекратить сотрудничество с МВФ
12:40
Зеленский отменил неприкосновенность - фото 1
Шухер: Зеленский по понятиям рассудил нардепов и прикрыл малину
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Список участников и тренеров
30 августа, 16:45
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Загрузка...