Зеленский приказал отлучить от кормушки друга Порошенко

Зеленский решил "обанкротить" Косюка

Президент Украины распорядился провести аудит государственных дотаций предприятий агропромышленного комплекса. Фактически речь идёт о прямом ударе по холдингу "МХП" скандального Юрия Косюка.

Займутся отлучением приближенного к Порошенко бизнесмена от кормушки в Счётной палате, Государственном бюро расследований и НАБУ.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с руководителями ВР, Кабмина и силовых ведомств. Примечательно, что прямо называть компанию, по которой намерен нанести удар, президент побоялся:

- Прошу руководителя Счетной палаты сообщить о результатах аудита использования средств украинцев, которые подарили богатым "агробаронам"… Мы же все понимаем, о ком речь, или мне назвать фамилии? Ну, курочки… все понимают, о чем речь.

Как известно, и без того прибыльные компании "Мироновского хлебопродукта" получали миллиардные дотации якобы на поддержку отечественных аграриев. Более четверти всех государственных средств, направленных на помощь предприятиям агропромышленного комплекса пришлись именно Косюку, хотя его холдинг совсем уж не бедствовал и всегда был в прибыли.

При этом миллиардер элитно прожигал баблишко на топовых курортах, а также занимался самыми различными мутками в странах ЕС.

В частности, ради ухода от оплаты пошлин ввозил куриные ножки, с которых на месте срезали филе и продавали по совершенно другим ценам.