Курочка Ряба на новый лад: Как Юрий Косюк возвысился за счет дружбы с Порошенко

12:05 , Сегодня , Сегодня

Косюк прекрасно спелся с Порошенко / УНИАН

Недавняя авария вертолета куриного олигарха и бизнес-партнера действующего президента Юрия Косюка дала Без Табу повод напомнить о том, кто это такой и чем славен. А также – как дружба с Косюком может навредить самому Порошенко.

Поговорка «Держи друзей близко, а врагов еще ближе», кажется, не знакома ни одному из поколений украинских политиков. Хотя чаще всего в данном контексте говорить приходится о старых друзьях, которых вроде и прятать неловко с учетом давней истории взаимоотношений, но рейтинг вниз тянут именно они. Особенно удивительно это выглядит, когда государственным чинам включительно с президентом еще есть что терять.

Неважно, когда впервые пересеклись жизненные траектории Петра Порошенко и Юрия Косюка. Важно другое: как минимум в последние лет пятнадцать два бизнесмена частенько работали плечом к плечу, помогая убирать с рынка конкурентов и обеспечивая льготные условия взаимодействия. Неудивительно, что дела владельца «Мироновского хлебопродукта» шли на лад тогда, когда владелец «Рошен» получал должности во власти.

На новый виток взаимоотношения Косюка и Порошенко вышли после победы на президентских выборах 2014 года. Тогда куриный олигарх ради занятия должности первого заместителя руководителя АП даже сложил с себя на целых пять месяцев полномочия главы правления МХП. Этот ход, по-видимому, имел исключительно пропагандистский смысл: если уж Порошенко не готов «продавать бизнес» вопреки данному избирателям обещанию (в промышленных регионах Левобережья оно и вовсе было ключевым в его предвыборной программе), то надо показать электорату, на что готовы его бизнес-партнеры. Стоило лишь электорату проглотить наживку, как все вернулось на круги своя.

Надо заметить, что миллиардер Косюк о своей репутации уже тогда особо не заботился. Еще во времена президентства Ющенко он сперва поспособствовал подозрительному переделу земли в Хотовском городище со значительным урезанием площади памятника археологии, а затем на некогда заповедной территории затеял грандиозное даже по меркам украинских олигархов строительство. Роскошное имение с дворцом журналисты не зря сравнивали с Версалем, параллельно обращая внимание на то, что построено оно было незаконно. Но правоохранительные органы еще в процессе передела земельных ресурсов вынуждены были взять под козырек и откланяться: ну не положено преследовать друга одного из президентских кумовьев и главы МИД в правительстве Тимошенко по совместительству. А позже любителя жить на широкую ногу и подавно не трогали.

Косюк сходил во власть и добыл важную "плюшку" - право на дотации

На момент достройки дворцового комплекса Косюк получил не менее шикарный подарок от бизнес-партнера с Банковой. По инициативе сверху был принят закон, согласно которому наиболее продуктивные налогоплательщики из аграрного сектора будут получать дотации, пропорциональные уплаченному ими в течение года НДС. Владимир Гройсман, еще только осваивавшийся в кресле главы правительства, утверждал, что новая норма к конкретным личностям не привязана – мол, кто больше производит и продает, тот больше и получает. Однако очень скоро оказалось, что норма эта прописана конкретно под Косюка.

К МХП, известному рядовому украинцу прежде всего брендом «Наша Ряба», на первый взгляд, претензий действительно могло и не быть, поскольку ближайших конкурентов они опережают на световые годы по всем статьям. Однако подобное преимущество – не более чем свидетельство аккуратной зачистки рынка и отсутствие оппонентов сопоставимой весовой категории. Да и дотаций отсыпают явно многовато. В прошлом году, к примеру, Косюк получил из госбюджета 1,25 миллиардов гривен «компенсации» (сначала – 800 млн, потом – остальное), без которой с его бизнесом, мягко говоря, ничего бы не случилось. Для сравнения, второй в списке – Олег Бахматюк – получил в 2017 году в ДЕВЯТЬ раз меньше.

Просто дворец дотационного олигарха

Сейчас альянс закреплен уже на семейном уровне. Недавно невестка Порошенко Юлия стала совладельцем затеянного бывшим замглавы АП проекта Agrohub, который в идеале должен способствовать продвижению украинской сельхозпродукции на Запад. Не стоит забывать, что главная польза от Косюка в последнее время заключается в лоббировании интересов «Рошен» за границей. И растущие объемы экспорта молочной продукции это лишь подтверждают. Курице, несущей золотые яйца, по законам постсоветского бизнеса прощать и даровать можно что угодно.

И мини-флотилию включительно с яхтой стоимостью минимум 150 миллионов долларов, которая, разумеется, не указана в декларации. И загородное царское имение, построенное вопреки нормам законов. И гонки на внедорожниках на заповедной территории. И записанный на компанию вертолет, который не любящий торчать в пробках олигарх использует для передвижения по Киеву. Тут так и хочется перефразировать Булгакова: но ведь вертолета нету даже у самого Порошенко (или есть, но он все же по земле предпочитает передвигаться по земле). Собственно говоря, если бы не авиакатастрофа на Трухановом острове, то об одиозном миллиардере еще долго бы не вспоминали. А так многие ждали новостей с места событий – был ли на борту Косюк или нет?

Штабу действующего президента накануне выборов стоит призадуматься о том, как и чем отбиваться от недовольного избирателя. А ведь главная претензия протестного электората к Порошенко заключается как раз в прожорливости свиты и удивительно льготным условиям ее существования. Обещание закончить АТО за три дня после августовских извинений простить еще можно. С монопольным положением «друга семьи» на рынке курятины при растущих ценах на продукцию примириться тяжелее даже при условии роста минимальных зарплат и пенсий.

Виталий Могилевский, Без Табу