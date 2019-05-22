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ЕБРР заблочил кредиты дотационному любимчику Порошенко

23:00
Косюка и МХП прижали в Евросоюзе - фото 1
Косюка и МХП прижали в Евросоюзе

ПАО "Мироновский хлебопродукт", принадлежащее миллиардеру Юрию Косюку, который постоянно получал немыслимые барыши от государства под предлогом "поддержки аграриев", не сможет получать кредиты от Европейского банка реконструкции и развития.

Об отмене выдачи траншей сообщили журналисты австрийского издания Kurier.

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Речь идет о кредитах, которые предназначались для поглошенного холдингом Косюка агрохолдинга из Словении Perutnina. А на такой шаг чиновники ЕБРР пошли из-за хитрости руководства МХП. Компании украинского миллиардера использовали лазейки в Соглашении об ассоциации Украина-ЕС, за счет чего всерьез вырос экспорт куриного мяса из Украины в страны Евросоюза.

Схема была простейшей: европейские заводы получали курятину с костью, где отрезали мякоть и отправляли на прилавки как филе, обходя тем самым ограничения. Пошлины, разумеется, не уплачивали.

Более того, куриные грудки считались произведенным в ЕС продуктом, который без ограничений и дополнительных оплат экспортировали еще и на рынки третьих стран.

В Европарламенте кредитный бан для Косюка и компаний назвали лишь первым шагом для борьбы с возможной монополией МХП.

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Юрий Косюк дотации Евросоюз кредит ЕБРР Новости
Kurier
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