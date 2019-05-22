ЕБРР заблочил кредиты дотационному любимчику Порошенко
ПАО "Мироновский хлебопродукт", принадлежащее миллиардеру Юрию Косюку, который постоянно получал немыслимые барыши от государства под предлогом "поддержки аграриев", не сможет получать кредиты от Европейского банка реконструкции и развития.
Об отмене выдачи траншей сообщили журналисты австрийского издания Kurier.
Речь идет о кредитах, которые предназначались для поглошенного холдингом Косюка агрохолдинга из Словении Perutnina. А на такой шаг чиновники ЕБРР пошли из-за хитрости руководства МХП. Компании украинского миллиардера использовали лазейки в Соглашении об ассоциации Украина-ЕС, за счет чего всерьез вырос экспорт куриного мяса из Украины в страны Евросоюза.
Схема была простейшей: европейские заводы получали курятину с костью, где отрезали мякоть и отправляли на прилавки как филе, обходя тем самым ограничения. Пошлины, разумеется, не уплачивали.
Более того, куриные грудки считались произведенным в ЕС продуктом, который без ограничений и дополнительных оплат экспортировали еще и на рынки третьих стран.
В Европарламенте кредитный бан для Косюка и компаний назвали лишь первым шагом для борьбы с возможной монополией МХП.