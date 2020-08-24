Зеленский пригрозил тем, "кто без боя" отдал территорию Украины

Зеленский пригрозил тем, "кто без боя" отдал территорию Украины

В понедельник, 24 августа, во время речи ко Дню Независимости Украины президент Владимир Зеленский пригрозил тем, "кто отдал без боя" часть украинской территории.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Мы строим именно такую ​​страну, страну, которая всегда готова дать отпор. И неважно, кто атакует – агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму. Страну, куда наши люди захотят возвращаться хорошими дорогами, которые мы сегодня строим. Страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос и в честь кого назвать построенный корвет", - заявил президент, отметив "успехи" перемирия на Донбассе.

"Цифры бывают разные, и только одно сообщение делает утро добрым – раненых ноль, погибших ноль. Сегодня 29-й день подряд у меня и всей нашей Украины утро действительно доброе", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что…

23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня, размещения тяжелой техники в населенных пунктах и пр.

В первый же день перемирия боевики вполне ожидаемо открыли огонь по позициям украинских военных