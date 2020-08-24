Зеленский пригрозил тем, "кто без боя" отдал территорию Украины
В понедельник, 24 августа, во время речи ко Дню Независимости Украины президент Владимир Зеленский пригрозил тем, "кто отдал без боя" часть украинской территории.
Об этом сообщает "Украинская правда".
"Мы строим именно такую страну, страну, которая всегда готова дать отпор. И неважно, кто атакует – агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму. Страну, куда наши люди захотят возвращаться хорошими дорогами, которые мы сегодня строим. Страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос и в честь кого назвать построенный корвет", - заявил президент, отметив "успехи" перемирия на Донбассе.
"Цифры бывают разные, и только одно сообщение делает утро добрым – раненых ноль, погибших ноль. Сегодня 29-й день подряд у меня и всей нашей Украины утро действительно доброе", - добавил Владимир Зеленский.
Напомним, что…
23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня, размещения тяжелой техники в населенных пунктах и пр.
В первый же день перемирия боевики вполне ожидаемо открыли огонь по позициям украинских военных