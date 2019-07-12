Зеленский внёс в Раду законопроект о люстрации Порошенко

Зеленский предложил люстрировать Порошенко, всех нардепов и топ-чиновников

В пятницу, 12 июля, глава государства все же зарегистрировал в парламенте проект о внесении изменений в закон о люстрации. Направлены предложения Зеленского на невозможность возвращения на госслужбу топ-чиновников команды экс-президента.

Стоит отметить, что этот ход Зе и его команды наверняка можно считать обычной предвыборной манипуляцией, поскольку в случае вступления подобного закона в силу станут явными репрессии против команды Петра Порошенко, которая хоть и не отличалась кристальной прозрачностью, ни в какое сравнение с кликой Яныка не идет.

Тем не менее, в ВР проект закона зарегистрирован как неотложный, а в описании документа сказано, что его цель - "совершенствование механизма очистки власти с учетом замечаний и предложений от государственных органов, ответственных за проведение проверки".

Фактически Зеленский предлагает люстрировать всех топ-чиновников и нардепов, которые работали на госслужбе с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019: люстрация от Зе выглядит в виде расширения списка попадающих под очищение власти для занимающих пост президента, нардепов, главы ВР, членов правительства, генерального прокурора, главы СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав ГФС, СНБО и оборонных предприятий.

Стоит отметить, что о разработке подобного законопроекта писал вернувшийся в Украину Андрей Портнов - соратник попадавшего под люстрацию главы АП Андрея Богдана.

Правда, у Зеленского очевидную связь с причастностью скандального деятеля времён Януковича к поданному законопроекту опровергают.