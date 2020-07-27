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Служащих ВСУ будут наказывать за "нарушение" режима тишины

16:32
Служащих ВСУ буду наказывать за "нарушение" режима тишины - фото 1
Служащих ВСУ буду наказывать за "нарушение" режима тишины

Военнослужащих ВСУ могут наказывать за нарушение т.н. "режима тишины".

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Об этом заявил командир батальона подполковник Александр Яковенко.

"Если будет умышленное нарушение, преднамеренная стрельба в сторону противника, то будет проведено расследование и будут возложены дисциплинарные взыскания. Но это все индивидуально и в зависимости от ситуации", — рассказал офицер.

Также Александр Яковенко отметил, что режим перемирия возлагает дополнительную нагрузку на украинских военных.

Напомним, что…

23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня, размещения тяжелой техники в населенных пунктах и пр.

В первый же день перемирия боевики вполне ожидаемо открыли огонь по позициям украинских военных. В ответ командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что ВСУ имеют право на открытие огня.

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Громадське
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