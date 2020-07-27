Служащих ВСУ будут наказывать за "нарушение" режима тишины

Служащих ВСУ буду наказывать за "нарушение" режима тишины

Военнослужащих ВСУ могут наказывать за нарушение т.н. "режима тишины".

Об этом заявил командир батальона подполковник Александр Яковенко.

"Если будет умышленное нарушение, преднамеренная стрельба в сторону противника, то будет проведено расследование и будут возложены дисциплинарные взыскания. Но это все индивидуально и в зависимости от ситуации", — рассказал офицер.

Также Александр Яковенко отметил, что режим перемирия возлагает дополнительную нагрузку на украинских военных.

Напомним, что…

23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня, размещения тяжелой техники в населенных пунктах и пр.

В первый же день перемирия боевики вполне ожидаемо открыли огонь по позициям украинских военных. В ответ командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что ВСУ имеют право на открытие огня.