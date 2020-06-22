Зеленский пригрозил Ирану судом за гибель лайнера "МАУ" – заявление

Зеленский пригрозил Ирану судом за гибель лайнера "МАУ" – заявление

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Ирану судом за гибель самолета авиакомпании "МАУ".

Об этом он рассказал в интервью "The Globe and Mail".

"Они не только не возвращают нам черные ящики, есть и другие их обещания. Они должны официально извиниться. Они должны заплатить адекватные компенсации ... они должны сделать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выхода - и они знают нашу позицию - кроме как обращаться в международные суды", - отметил Владимир Зеленский.

Как уточнил политик, ранее Иран объяснил задержку передачи "черных ящиков" МАУ эпидемией COVID-19, однако эта проблема требует скорейшего решения.

Что было ранее?

8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

Несколько дней спустя официальный Тегеран признал свою вину в гибели украинского лайнера. Следователям оставалось лишь получить данные "черных ящиков" самолета, чтобы составить полную картину катастрофы.

Первоначально из-за отсутствия нужных специалистов Иран согласился пойти на встречу и заявил о намерении передать "черные ящики" Франции.

В июне 2020 г. Тегеран официально заявил о подготовке передачи самописцев французской республике. Позже эту информацию подтвердил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.