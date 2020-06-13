Гибель лайнера МАУ: Иран официально попросил Францию расшифровать "черные ящики"

Гибель лайнера МАУ: Иран официально попросил Францию расшифровать "черные ящики"

Правоохранительные органы Ирана официально обратились к французскому агентству по расследованию авиационных происшествий BEA с просьбой расшифровать "черные ящики" украинского лайнера МАУ, сбитого под Тегераном 8 января 2020 г.

Об этом заявил посол Ирана в авиационном агентстве ООН Фархад Парвареш.

"Иранский AAIB недавно обратился к BEA с просьбой о том, чтобы Иран доставил записывающие устройства в помещения BEA во Франции, чтобы их можно было расшифровать в присутствии представителей других вовлеченных стран и ICAO, если BEA сможет это сделать", - отметил дипломат.

Что было ранее?

8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

Несколько дней спустя официальный Тегеран признал свою вину в гибели украинского лайнера. Следователям оставалось лишь получить данные черных ящиков самолета, чтобы составить полную картину катастрофы.

Первоначально из-за отсутствия нужных специалистов Тегеран согласился пойти на встречу и заявил о намерении передать "черные ящики" Франции. В свою очередь правоохранительные органы Украины также посчитали нужным заполучить информацию с самописцев.

В ответ Иран заявил о согласии с требованием украинской стороны, однако позже он отказался от этого заявления, мотивируя свое решение попыткой самостоятельно (!) расшифровать данные "черных ящиков" МАУ.