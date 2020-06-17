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Иран вскоре передаст Франции самописцы "МАУ" – Трюдо

10:10
Иран вскоре передаст Франции самописцы МАУ – Трюдо - фото 1
Иран вскоре передаст Франции самописцы МАУ – Трюдо

Иран вскоре передаст Франции "черные ящики" украинского лайнера "МАУ", сбитого под Тегераном 8 января 2020 года.

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Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Предполагается, что "черные ящики" будут вскоре отправлены во Францию", - сказал политик и пообещал оказывать давление на Иран.

"Мы будем продолжать оказывать давление на иранский режим вместе с нашими международными партнерами, чтобы получить ответы, добиться справедливости, получить компенсацию для семей", - отметил Джастин Трюдо.

Что было ранее?

8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

Несколько дней спустя официальный Тегеран признал свою вину в гибели украинского лайнера. Следователям оставалось лишь получить данные черных ящиков самолета, чтобы составить полную картину катастрофы.

Первоначально из-за отсутствия нужных специалистов Иран согласился пойти на встречу и заявил о намерении передать "черные ящики" Франции.

В июне 2020 г. Тегеран официально заявил о подготовке передачи самописцев французской республике.

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Новости Мир Иран Крушение рейса Тегеран-Киев МАУ Джастин Трюдо
Европейская правда
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