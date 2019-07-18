Зеленский приехал в Конча-Заспу чтобы сфоткаться с лучшим боксером мира

Зеленский внезапно заявила на тренировку к Ломаченко

Президент Украины стал первым политиком, который пожелал прорваться в тренировочный лагерь Василия Ломаченко, где владелец поясов WBA и WBO готовится ко встрече с британцем Люком Кэмпбеллом.

О встрече с Зеленским в четверг, 18 июля, написали на общей странице Василия Ломаченко и Александра Усика в Instagram.

Скорее всего, заглянул на базу лидера рейтинга pound for pound президент в тот день, когда он приезжал на Олимпийскую базу в Конча-Заспу для награждения призеров Европейских игр и чемпионов мира U-20.

"Президент Украины Владимир Зеленский посетил тренировочный лагерь Василия Ломаченко! Владимир Зеленский поблагодарил Василия и его команду за ту нелегкую работу, которую они делают, прославляя нашу страну, и пожелал удачи в предстоящем бою, который состоится в Великобритании в Лондоне 31 августа, - написали на странице аккаунта Lomus.

За третий пояс чемпмона мира Василий Ломаченко, как известно, будет биться 31 августа. Пройдет поединок не на любимой украинцем арене Madison Square Garden, а в Лондонской "O2 Арене".

Напомним, в ночь с 12 на 13 мая в Нью-Йорке Ломаченко победил венесуэльского боксера и стал обладателем чемпионского титула WBA в легком весе.

Ранее журнал The Ring признал украинца Василия Ломаченко первым и лучшим спортсменом.