Расследование MH17 война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Зеленский приехал в Конча-Заспу чтобы сфоткаться с лучшим боксером мира

19:40
Зеленский внезапно заявила на тренировку к Ломаченко - фото 1
Зеленский внезапно заявила на тренировку к Ломаченко

Президент Украины стал первым политиком, который пожелал прорваться в тренировочный лагерь Василия Ломаченко, где владелец поясов WBA и WBO готовится ко встрече с британцем Люком Кэмпбеллом.

О встрече с Зеленским в четверг, 18 июля, написали на общей странице Василия Ломаченко и Александра Усика в Instagram.

Назван лучший боксер мира. Это украинец

Скорее всего, заглянул на базу лидера рейтинга pound for pound президент в тот день, когда он приезжал на Олимпийскую базу в Конча-Заспу для награждения призеров Европейских игр и чемпионов мира U-20.

"Президент Украины Владимир Зеленский посетил тренировочный лагерь Василия Ломаченко! Владимир Зеленский поблагодарил Василия и его команду за ту нелегкую работу, которую они делают, прославляя нашу страну, и пожелал удачи в предстоящем бою, который состоится в Великобритании в Лондоне 31 августа, - написали на странице аккаунта Lomus.

Зеленский приехал в Конча-Заспу чтобы сфоткаться с лучшим боксером мира - фото 184497

За третий пояс чемпмона мира Василий Ломаченко, как известно, будет биться 31 августа. Пройдет поединок не на любимой украинцем арене Madison Square Garden, а в Лондонской "O2 Арене".

Напомним, в ночь с 12 на 13 мая в Нью-Йорке Ломаченко победил венесуэльского боксера и стал обладателем чемпионского титула WBA в легком весе.

Ранее журнал The Ring признал украинца Василия Ломаченко первым и лучшим спортсменом.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Василий Ломаченко Владимир Зеленский бокс Президент Украины Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Венгры сепаратят - фото 1
Союз венгров призвал всех "вставать" и захватить Закарпатье
16:20
ВСУ запретят вести любой огонь. Что происходит? - фото 1
ВСУ запретят вести ЛЮБОЙ огонь. Что происходит?
14:49
"Ганьба!": Зеленский жестко обратился к Парубию - фото 1
"Ганьба!": Зеленский поучил Парубия Конституции
14:06
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014-го - фото 1
Свидетель по делу MH17: мы вели "Бук" целый день
Вчера, 15:40
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
14 июля, 17:00
"Очень странные дела". Что будет в 4-м сезоне? - фото 1
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
08 июля, 11:40
Загрузка...