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Назван лучший боксер мира. Это украинец

10:17
Назван лучший боксер мира. Это украинец - фото 1
Назван лучший боксер мира. Это украинец

Журнал Ring опубликовал новый рейтинг лучших боксеров. Его возглавил чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко.

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Убедительное серебро получил чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, бронзу - чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBF Сауль Альварес.

Стоит отметить, что Василий Ломаченко не единственный украинец в этом списке. Владелец трех поясов в тяжелом весе Александр Усик занял в рейтинге журнала пятое место.

Первая десятка рейтинга P4P выглядит так:

1. Василий Ломаченко
2. Теренс Кроуфорд
3. Сауль Альварес
4. Наоя Иноуэ
5. Александр Усик
6. Эррол Спенс
7. Геннадий Головкин
8. Хуан Франсиско Эстрада
9. Майки Гарсия
10. Донни Ньетес

Напомним, чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко проведет свой следующий поединок в конце лета. На кону встречи с 31-летним британцем Люком Кэмпбеллом будет вакантный пояс WBC.

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Василий Ломаченко Александр Усик бокс Новости
Isport
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