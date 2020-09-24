Зеленский предрек Лукашенко печальный конец

Зеленский предрек Лукашенко печальный конец

Президент Украины Владимир Зеленский предрек печальный конец режиму Александра Лукашенко. Но при одном условии.

Об этом сообщает Украинская правда.

"Мы знаем, что такое кровопролитие. Мы хоронили украинцев, которых убивали на Майдане. Мы видели как горели люди и здания. То, что мы сегодня видим: если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, направленные против своего народа, они получат очень мощный ответ от народа. Если власть не найдет возможности диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. Здесь мы единомышленники со всеми странами Европы", - сказал глава государства, выступая на брифинге в Братиславе (Словакия).

Что было ранее?

23 сентября Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию в минском Дворце независимости.

В ответ страны ЕС и Украина отказались признавать диктатора действующим главой государства.