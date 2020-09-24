Евросоюз призвал провести новые выборы в Беларуси

Евросоюз призвал провести новые выборы в Беларуси

Евросоюз отказался признавать Александра Лукашенко действующим президентом Беларуси и призвал провести новые выборы в РБ.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеф Боррель.



"ЕС еще раз подчеркивает, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни честными. Европейский Союз не признает их сфальсифицированные результаты. На этом основании так называемая "инаугурация" 23 сентября и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, не имеет какой-либо демократической легитимности ", - сказал политик.

"Позиция ЕС является четкой: граждане Беларуси имеют право быть представленными теми, кого они свободно изберут на новых инклюзивных, прозрачных выборах, результаты которых будут иметь доверие", - добавил Боррель.

Что было ранее?

23 сентября Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию в минском Дворце независимости. В ответ сотни людей вышли на улицы. Силовики попытались разогнать недовольных стрельбой и водометами, однако сломить их волю карателям так и не удалось.