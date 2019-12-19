"Донбасс порожняк не гонит": Путин рассказал, когда "отведет" войска - ВИДЕО

"Донбасс порожняк не гонит": Путин рассказал, когда "отведет" войска

В четверг, 19 декабря, в Москве состоялась пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, на которой он в очередной раз показал свое" видение" ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

В частности, отвечая на вопрос о выводе российских войск с ОРДЛО, глава РФ снова заявил, что их там нет, а "есть местная милиция, силы самообороны из местных жителей".

Наличие же танков и артиллерии у боевиков Владимир Путин объяснил достаточно просто:

"Мне все время задают вопрос: "Откуда у них танки, тяжелая артиллерия? Вот во многих горячих точках мира происходят конфликты и боевые действия с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они берут? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная", - заявил президент РФ и подчеркнул, что для окончания войны "необходимо решать вопрос с людьми" (т. е. боевиками – прим. ред.).

"Когда руководство Украины избавится от этого и перейдет к диалогу, это можно будет решить", - сказал политик, произнеся искрометную фразу "Донбасс порожняк не гонит".

Отметим, что на данный момент Россия и не думает приостанавливать свою агрессивную активность на Востоке Украины. Вопрос по обмену пленными и заключении нового перемирия также остается нерешенным. По словам главы МИД Вадима Пристайко, недавние переговоры в Минске потерпели полное фиаско. Подробности читайте по ссылке.