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Зеленский пообещал хорошие дороги: В Никополе тут же обрушился мост – ФОТО

14:05
Зеленский пообещал хорошие дороги: В Никополе тут же обрушился мост – ФОТО - фото 1
Зеленский пообещал хорошие дороги: В Никополе тут же обрушился мост – ФОТО / Информатор

В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить дороги, которые "объединят всю страну". В это же время в Днепропетровской области обвалился мост, отрезав поселок Алексеевка от соседей.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Во время ответа на вопросы СМИ, глава государства заявил, что хотел бы оставить после себя дороги, за которые не стыдно.

"Я хотел бы быть президентом, которого запомнят, как человека, после которого в Украине появились дороги. Я очень этого хочу, я собираюсь жить в Украине и после своей каденции и хочу ездить по дорогам, и чтобы люди видели, и мне не было стыдно. Наша задача построить все государственные дороги, которые объединят нашу страну, которые будут витриной нашей европейской страны. А это 25 тысяч приоритетных дорог", - отметил президент.

Под Никополем обрушился мост - фото 200279

Примерно в это же время в селе Алексеевка Никопольского района под весом фуры обрушился местный мост. К счастью, никто не пострадал; водитель грузовика от госпитализации отказался.

Под Никополем обрушился мост - фото 200280

Напомним, в Одесской полиции обрушился потолок, есть пострадавшие – ФОТО.

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Новости Украина Владимир Зеленский мост Днепропетровская область
Без табу
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