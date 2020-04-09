В центре Одессы обрушился дом: Что происходит? – ФОТО

В центре Одессы обрушился дом: Что происходит? – ФОТО

В четверг, 9 апреля, в центре Одессы обрушился старинный дом.

Об этом сообщает "Думская".

Инцидент произошел на углу ул. Канатной и переулка Нахимова.

По данным источника, на днях в здании проводились ремонтные работы, санкционированные ОГА. Связаны ли они с обрушением постройки – неизвестно.

На месте завалов работает ГСЧС. За работами наблюдает мэр Одессы Геннадий Труханов.

Примечание: разрушенный дом является памятником архитектуры местного значения. Построен в 1893 г. , использовался в качестве товарного склада и гостиного двора для работников московской биржевой артели.

Напомним, в Одесской полиции обрушился потолок, есть пострадавшие – ФОТО.