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В центре Одессы обрушился дом: Что происходит? – ФОТО

11:56
В центре Одессы обрушился дом: Что происходит? – ФОТО - фото 1
В центре Одессы обрушился дом: Что происходит? – ФОТО

В четверг, 9 апреля, в центре Одессы обрушился старинный дом.

В Одесском колледже снова разбушевалось пламя: Он сгорел полгода назад

Об этом сообщает "Думская".

Инцидент произошел на углу ул. Канатной и переулка Нахимова.

В центре Одессы обрушился дом: Что происходит? – ФОТО - фото 198449

По данным источника, на днях в здании проводились ремонтные работы, санкционированные ОГА. Связаны ли они с обрушением постройки – неизвестно.

В центре Одессы обрушился дом: Что происходит? – ФОТО - фото 198450

На месте завалов работает ГСЧС. За работами наблюдает мэр Одессы Геннадий Труханов.

В центре Одессы обрушился дом: Что происходит? – ФОТО - фото 198447

Примечание: разрушенный дом является памятником архитектуры местного значения. Построен в 1893 г. , использовался в качестве товарного склада и гостиного двора для работников московской биржевой артели.

Напомним, в Одесской полиции обрушился потолок, есть пострадавшие – ФОТО.

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Одесса Геннадий Труханов Новости Украина
Думская
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