В центре Одессы обрушился дом: Что происходит? – ФОТО
В центре Одессы обрушился дом: Что происходит? – ФОТО
В четверг, 9 апреля, в центре Одессы обрушился старинный дом.
Об этом сообщает "Думская".
Инцидент произошел на углу ул. Канатной и переулка Нахимова.
По данным источника, на днях в здании проводились ремонтные работы, санкционированные ОГА. Связаны ли они с обрушением постройки – неизвестно.
На месте завалов работает ГСЧС. За работами наблюдает мэр Одессы Геннадий Труханов.
Примечание: разрушенный дом является памятником архитектуры местного значения. Построен в 1893 г. , использовался в качестве товарного склада и гостиного двора для работников московской биржевой артели.
Напомним, в Одесской полиции обрушился потолок, есть пострадавшие – ФОТО.
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