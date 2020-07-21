Зеленский пошел на уступки террориста – СМИ

Зеленский поговорил с террористом из Луцка – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский провел личную беседу с террористом Максом Кривошем и пошел ему на уступки.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в ОПУ.

"Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя Максимом "Плохим", который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе. Президент и в дальнейшем держит ситуацию на контроле", - заявил источник.

Позже глава государства записал видео с текстом, который просил зачитать террорист.

"Фильм Земляне 2005 года смотреть всем", - кратко сказал президент.

Что было ранее?

21 июля в центре Луцка злоумышленник Максим Кривош ("Плохой") захватил автобус с пассажирами и позвонил в полицию, потребовав от правоохранителей и чиновников признать себя террористами.

Кроме того преступник заявил, что перед захватом транспорта он успел заложить взрывчатку где-то в городе.

После длительных переговоров, преступник все же согласился освободить нескольких заложников.

По факту преступления открыто уголовное производство ( ч. 1 ст. 258 УКУ "Террористический акт").