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Зеленский по-прежнему с отрывом самый популярный политик в Украине

17:00
Президент Зеленский - любимец социологов - фото 1
Президент Зеленский - любимец социологов / Офис президента

Свежая социология указывает на то, что президент Зеленский остается самым популярным в стране, хотя за год с небольшим и растерял большую часть своего рейтинга.

Как свидетельствуют данные опроса социологических служб SOCIS и "Центр Разумкова", Зеленский бы снова победил Порошенко во втором туре выборов президента. Пусть не так уверенно (44% против реальных 73% в 2019).

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Впрочем, для Порошенко здесь нет ничего хорошего - его рейтинг в два раза ниже, чем у президента (20%).

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Зеленский vs Порошенко

Также отметим большой процент людей, которые бы бойкотировали выборы или еще не определились - в сумме около 35%.

Если же брать тех, кто окончательно определился с выбором, то практически ситуация повторяет 2019 год - 68,4% против 31,6%.

В первом туре за Зеленского бы проголосовали бы 26% украинцев и 14% - за Порошенко. Далее идут Юрий Бойко, Юлия Тимошенко и другие.

Что интересно, в списках симпатий по-прежнему есть Смешко (5,3%), а пророссийский пропагандист Шарий (2,2%) немного опередил агента влияния олигрха Ахметов Олега Ляшко (2,2%).

Зеленский по-прежнему с отрывом самый популярный политик в Украине - фото 203996

Социология по первому туру

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социология Владимир Зеленский Петр Порошенко Анатолий Шарий Выборы президента 2019 Новости Украина
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