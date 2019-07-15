Зеленский ответил на все вопросы. Ну, почти

Зеленский реагирует на критику, вернее - отбивается

Президент Владимир Зеленский на время отвлекся от президентских дел и ответил своим злопыхателям по сразу нескольким обвинениям.

Свой ответ президент разместил в соцсетях. Перед этим Зеленский, видимо, тщательно разобрал основные претензии своих критиков.

Таковых накопилось несколько. Всех возмутил кортеж президента (хотя сам Зеленский обещал от них постепенно отказываться), а также возникшие из-за него проблемы (пробка на Бажана в Киеве и ДТП с охраной президента в Запорожской области). Также многие на фото из Станицы Луганской рассмотрели на руках Зеленского браслеты и едко предположили, что это из ночного клуба.

По кортежу Зеленский заяивил, что большим число машин не злоупотребляют. Пробка в Киеве возникла не из-за него, а из-за иностранной делегации (в Киеве гостила премьер-министр Молдовы Майя Санду - это правда). С аварией в Запорожской области, где машины охраны президенты спровоцировали масштабное ДТП, где чудом никто не погиб, обещал разобраться и дать оценку по итогам расследования.

Что касается браслетов, то это вообще оказались специальные "напоминалки" с именами украинских моряков - узников России, которые ныне находятся в плену.

Пост Владимира Зеленского на фейсбуке:

По информации ряда источников, Россия в ближайшее время обменяет нескольких удерживаемых ее незаконно моряков на своего шпиона - Кирилла Вышинского. Однко в этом деле есть несколько подводных камней. Дело в том, что Вышинский - гражданин Украины и не может быть выдан России. Москва же наоборот обязана освободить украинских моряков без всяких условий, поскольку это решеие Международного трибунала по морскому прву в Гамбурге Таким образром обмен не правомерен.

Что же до заголовка статьи, то редактор немного слукавил. Зеленский на самом деле, конечно, не ответил на все вопросы, а их за два месяца его президентства уже накопилось немало. Многие из них вы знаете сами - и можете писать их в комментариях.