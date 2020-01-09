Зеленский отдал за полёт в Украину до 100 тысяч долларов

Зеленский объявился в Украине только к утру

Срочное прекращение "командировки" в исполнении президента выглядит как почти сутки пути из страны, полёт из которой занимает несколько часов.

После того, как утром в среду, 8 января, глава государства объявил о своём неотложном возвращении из Омана, никаких новостей о местопребывании Зеленского не было аж до глубокой ночи. А летел он из Маската на борту чартерных авиалиний Bombardier Global Express 6000.

Cтоимость полёта на таком самолёте стартует с 60 тысяч долларов и доходит до сотни.

Вылетел же Зеленский с элитного курорта только в 18:30 по киевскому времени, а не утром или днём. А для того, чтобы хотябы немного сглазить скандал со своим отсутствием в нужный для страны момент, гарант тут же отправился на экстренное совещание оперативного штаба, созданного после крушения "Боинга" МАУ в Иране.

До сих пор остаётся открытым вопрос, что именно делал Зеленский в Омане. Особенно на фоне странных полетов туда же борта, который связывают с Виктором Медведчуком. Вчера самолёт кума Путина, прибывший в Мускат накануне вечером, вылетел в Киев, но летел с посадкой через Москву.

Кто находился на борту, неизвестно, как не ясно и то, встречался ли лидер Зе команды с кем-то из российских чиновников или представителей пятой колонны.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. В то же время в МАУ утверждают, что лайнер был новым и технически исправным, а опытные пилоты не могли допустить ошибку.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.