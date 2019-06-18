Ангелу Меркель дико трясло на встрече с Зеленским (ВИДЕО)

Ангелу Меркель жутко трясло во время встречи Зеленского в Берлине

Во вторник, 18 июня, во время официальной церемонии встречи президента Украины канцлер Германии едва устояла на ногах и не потеряла сознание. Тем не менее, политик сумела удержать себя в руках и не позвала на помощь.

64-летняя Ангела Меркель, судя по всему, ужасно себя чувствовала во время сегодняшнего официального мероприятия. Но виду не подала.

Во время встречи делегации из Украины во главе с Зеленским Меркель пожала президенту руку, после чего по протоколу познакомилась с другими представителями нашей страны.

Затем оркестр заиграл гимны. И если украинский Меркель прослушала без особых проблем, во время немецкого у нее начали дико дрожать руки.

Канцлер зашаталась, а по всему ее телу появился серьезнейший тремор. Чтобы не потерять сознание Меркель закусила губу и попыталась успокоиться. Приступ, судя по всему, прекратился, поэтому после она прошла с Зеленским к своей резиденции.

Стоит отметить, что сегодня в Берлине весьма жарко, а в 30-градусную жару в пиджаке поплохеть может и молодым людям.

Смотрите видео того, как Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским онлайн:

А уже после переговоров Меркель и Зеленский пояснили, что канцлеру стало плохо от обезвоживания и жары. А наш глава государства и вовсе попытался отшутиться:

"Я стоял рядом с ней, поверьте мне, она была в безопасности".