Зеленский назвал украинок "туристическим брендом"

Зеленский назвал украинок "туристическим брендом"

В понедельник, 17 июня, президент Владимир Зеленский прибыл в Париж. И тут же попал в курьез.

Выступая на форуме cтартапов Station F, глава державы решил подчеркнуть, насколько богата Украина на красивых женщин, но невзначай обидел их.

"Кстати, я хочу сказать, что, немного похвастаться Украиной и украинцами. Всегда было представление во всем мире, что Украина, это, в первую очередь, сельское хозяйство, это шахты, это металлурги. А туристы говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, все это есть, и оно остается нашим брендом", - сказал президент.

Конечно, многие ничего плохого не заметят в словах президента, однако для других они могут показаться сексистскими. В 2011 г. в похожий курьез попадал и Виктор Янукович. Выступая в Давосе (Швейцария), он заявил, что украинские женщины раздеваются, когда начинают цвести каштаны. А тут уж без комментариев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский жестко потроллил главу МОЗ Уляну Супрун. Говорит, хорошо, что у него другой врач.