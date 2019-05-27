Они возглавят "Слугу народа": кто все эти люди

Они возглавят "Слугу народа": кто эти люди

Партия "Слуга народа" окончательно определилась со своим руководством. Рассказываем, кто эти люди.

Состав руководства озвучила пресс-секретарь партии Татьяна Цыба.

"Председатель партии "Слуга народа" - Дмитрий Разумков, руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, руководитель диджитал направления - Михаил Федоров", - заявила спикер "Слуги".

Итак, кто же все эти люди?

1.Дмитрий Разумков. Родился в Бердичеве Житомирской области в 1983 г. в семье Александра Разумкова (советника Леонида Кучмы – прим. ред) и актрисы Натальи Кудри. Учился в КИМО. Начал карьеру в Партии регионов. После победы Януковича работал на олигарха Сергея Тигипко. Во время президентской компании Владимира Зеленского выступал в качестве спикера Команды Зе.

2. Александр Корниенко. Экс-координатор Команды Зе. Общественный деятель, сооснователь Союза Инициативной Молодежи, занимался проведением тренингов. Провел более 100 обучающих мероприятий.

3. Михаил Федоров. Один из наиболее молодых членов Команды Зе. 28 лет. Является основателем компании SMMSTUDIO, принимал участие в проекте "Суперлюди". На данный момент внештатный советник президента Украины.

Отметим, что креативная команда Зеленского смогла очень ярко себя проявить во время предвыборной гонки. Не за горами и парламентские выборы. Учитывая огромную поддержку народа, у "Слуги" есть весь необходимый карт-бланш.

Напомним, согласно последним соцопросам, на первом месте в парламентской гонке находится "Слуга народа" - 43,8%, серебро получает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5%, твердую бронзу - БПП ( 8,8%), "Батькивщина" Тимошенко набирает 7,3%, партия "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партия "Голос" Святослава Вакарчука - 4,6%, "Радикальная партия" Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%.