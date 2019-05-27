Владимир Зеленский Тереза Мэй Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Они возглавят "Слугу народа": кто все эти люди

14:00
Они возглавят "Слугу народа": кто эти люди - фото 1
Они возглавят "Слугу народа": кто эти люди

Партия "Слуга народа" окончательно определилась со своим руководством. Рассказываем, кто эти люди.

"У вас есть шанс": Президент Украины обратился к нардепам – ФОТО

Состав руководства озвучила пресс-секретарь партии Татьяна Цыба.

"Председатель партии "Слуга народа" - Дмитрий Разумков, руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, руководитель диджитал направления - Михаил Федоров", - заявила спикер "Слуги".

Итак, кто же все эти люди?

1.Дмитрий Разумков. Родился в Бердичеве Житомирской области в 1983 г. в семье Александра Разумкова (советника Леонида Кучмы – прим. ред) и актрисы Натальи Кудри. Учился в КИМО. Начал карьеру в Партии регионов. После победы Януковича работал на олигарха Сергея Тигипко. Во время президентской компании Владимира Зеленского выступал в качестве спикера Команды Зе.

Они возглавят 'Слугу народа': кто все эти люди - фото 181665

2. Александр Корниенко. Экс-координатор Команды Зе. Общественный деятель, сооснователь Союза Инициативной Молодежи, занимался проведением тренингов. Провел более 100 обучающих мероприятий.

Они возглавят 'Слугу народа': кто все эти люди - фото 181664

3. Михаил Федоров. Один из наиболее молодых членов Команды Зе. 28 лет. Является основателем компании SMMSTUDIO, принимал участие в проекте "Суперлюди". На данный момент внештатный советник президента Украины.

Они возглавят 'Слугу народа': кто все эти люди - фото 181663

Отметим, что креативная команда Зеленского смогла очень ярко себя проявить во время предвыборной гонки. Не за горами и парламентские выборы. Учитывая огромную поддержку народа, у "Слуги" есть весь необходимый карт-бланш.

Напомним, согласно последним соцопросам, на первом месте в парламентской гонке находится "Слуга народа" - 43,8%, серебро получает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5%, твердую бронзу - БПП ( 8,8%), "Батькивщина" Тимошенко набирает 7,3%, партия "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партия "Голос" Святослава Вакарчука - 4,6%, "Радикальная партия" Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%.

 
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Дмитрий Разумков Партия Слуга народа Владимир Зеленский довыборы в Раду Новости Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
В Одесской колонии вспыхнул бунт. Зеки бегут на волю - фото 1
В Одесской колонии вспыхнул бунт. Зеки строят баррикады – ФОТО, ВИДЕО
13:07
"У вас есть шанс": Президент Украины обратился к нардепам – ФОТО - фото 1
"У вас есть шанс": Президент Украины обратился к нардепам – ФОТО
10:30
Коломойский рассказал, будет ли "добивать" Порошенко - фото 1
Коломойский рассказал, будет ли "добивать" Порошенко
09:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...