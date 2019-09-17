Зеленский ополчился на замов Богдана. Известно за что

Зеленский объявил выговор замам Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор двум замам главы ОП Андрея Богдана.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины В.Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кириллу Владленовичу - заместителю руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе президента.

А вот что именно не так сделали замы Богдана - гарант не уточнил. Замы главы ОП тоже особой ясности в эту историю не внесли. Вот что заявил по поводу взыскания "штрафник" Кирилл Тимошенко.

"Были моменты, которые были не совсем четко организованы, были некоторые моменты, когда местные власти не очень верно себя вели именно по организации, предупреждению нас по некоторым моментам организации, но ответственный за это Офис президента, потому что это поездка президента. Вот поэтому и есть выговор".

Предположительно, речь идет о истории с троллейбусом и Зеленским. Во время поездки в Днепр команду президента забыли предупредить о дополнительных пассажирах. Результат предсказуем: Богдан начал психовать и кричать, что "это не наши люди, а местной власти". ВИДЕО курьеза смотрите по ссылке.

Напомним, что глава государства и раньше критиковал своих подопечных. Так, ранее он заявлял, что ему очень не понравилась поездка главы ОП в Сен-Тропе. Андрей Богдан же прощения ни у кого просить не стал и написал в Facebook, что "ездит туда, куда сочтет нужным".

Напомним, в "Слуге народа" есть больные люди – Богдан.