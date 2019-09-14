Богдан чуть не вышвырнул людей из троллейбуса Зеленского – ВИДЕО
Богдан чуть не вышвырнул людей из троллейбуса Зеленского – ВИДЕО
В субботу, 14 сентября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Днепр с рабочим визитом. Но не обошлось без происшествий: глава ОП Андрей Богдан попытался выдворить пассажиров из троллейбуса, в котором сидел гарант.
Видео инцидента выложили в сети.
Неизвестному оператору удалось заснять, как троллейбус с президентом остановился подобрать пассажиров. Однако глава ОП поднял тревогу и воспротивился проходу пассажиров.
"Не пускайте, это не наши люди. Это люди местной власти", - заявил Андрей Богдан.
Однако люди все же прошли в салон. После чего президент, завидев ребенка, уступил последнему место.
Как и ожидалось, на ЧП уже отреагировали пользователи сети.
Напомним,
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https://beztabu.net/novosti_t4952
https://beztabu.net/novosti_t4952
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