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Богдан чуть не вышвырнул людей из троллейбуса Зеленского – ВИДЕО

15:34
Богдан чуть не вышвырнул людей из троллейбуса Зеленского – ВИДЕО - фото 1
Богдан чуть не вышвырнул людей из троллейбуса Зеленского – ВИДЕО

В субботу, 14 сентября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Днепр с рабочим визитом. Но не обошлось без происшествий: глава ОП Андрей Богдан попытался выдворить пассажиров из троллейбуса, в котором сидел гарант.

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Видео инцидента выложили в сети.

Неизвестному оператору удалось заснять, как троллейбус с президентом остановился подобрать пассажиров. Однако глава ОП поднял тревогу и воспротивился проходу пассажиров.

"Не пускайте, это не наши люди. Это люди местной власти", - заявил Андрей Богдан.

Однако люди все же прошли в салон. После чего президент, завидев ребенка, уступил последнему место.

Как и ожидалось, на ЧП уже отреагировали пользователи сети.

Богдан чуть не вышвырнул людей из троллейбуса Зеленского – ВИДЕО - фото 187763
Напомним,
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Днепр Владимир Зеленский Андрей Богдан Новости Украина
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