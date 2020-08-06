Зеленский объявил о присоединении Фокина к ТКГ

Зеленский считает перемирие действующим, а Фокина и Кравчука - эффективными

Хотя сам ватоголовый фанат Путина Витольд Фокин заявлял о том, что еще раздумывает, представлять ли Украину на переговорах в Минске, президент уже сегодня расставил все точки над "i".

В ходе своей рабочей поездки на Донбасс Зеленский объявил о том, что соратник Кравчука Фокин, откопанный им с кладбища политических трупов, будет участвовать в Трехсторонней контактной группе.

При этом команду, возглавляемую пророссийски настроенными и желающими сложить оружие ради одностороннего объявления мира политиками гарант назвал "очень мощной".

- Пригласили Леонида Макаровича. С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Резников, и господин Демченко. То есть у нас очень мощная группа. Я вижу только сейчас рост количества переговоров и количества встреч, - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства невнятно рассказал и о "полном перемирии", которое соблюдают на Донбассе только бойцы ООС. По его словам, режим тишины не нарушается, но "с этим много проблем".

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому. Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников".

После этого Леонид Кучма без пояснения ушел в отставку, а его место по указу Зеленского занял Леонид Кравчук, который моментально дал интервью российской пропагандистке Скабеевой, предложил внедрить в ТКГ придерживающегося пророссийских взглядов Витольда Фокина, а также заявил о необходимости идти на компромиссы в диалоге с русскими.