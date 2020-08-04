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Кравчук рассказал об обязанностях Фокина в ТКГ

Вчера, 21:45
Кравчук рассказал об обязанностях Фокина в ТКГ - фото 1
Кравчук рассказал об обязанностях Фокина в ТКГ

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал об обязанностях бывшего премьер-министра Витольда Фокина в составе минской группы.

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Об этом сообщают "Буквы".

По словам Леонида Кравчука, Витольд Фокин будет заниматься налаживанием коммуникаций между жителями ОРДЛО и переселенцами.

“Это общение, коммуникации между людьми, которые живут на неконтролируемой территории, и теми людьми, которые вынуждены были оставить часть Донецкой и Луганской областей и сейчас живут на территории Украины. Наладить с ними коммуникацию, определить, что они хотят. Потому что часто то, что хочет лидер, не значит, что так и думают люди. А если точно — координация усилий тех людей, которых нам нужно понять, и действий в соответствии с этим пониманием”, — заявил Кравчук.

Что было ранее?

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ. 3 августа съезд представителей Украины в переговорной группе в Минске принял Витольда Фокина в свой состав.

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