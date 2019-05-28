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Зеленский назначил нового главу СНБО

19:30
Зеленский назначил нового главу СНБО - фото 1
Зеленский назначил нового главу СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.

Отметим, что Александр Данилюк во времена Петра Порошенко был министром финансов, но пытался всячески отпетлять от рекомендаций МВФ и даже сорвал получение нашей страной транша, из-за чего подвергся критике и ушел с должности. "Всплыл" экс-чиновник в команде Зеленского лишь после объявления того о намерениях баллотироваться на должность президента.

Ранее должность главы СНБО занимал Александр Турчинов. За годы своей работы политик выступал за признание Генштаба России и ФСБ террористическими организациями, а также постоянно способствовал введению антироссийских санкций.

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Владимир Зеленский Александр Данилюк СНБО Новости Украина
Администрация президента
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