Зеленский не помешает: Путин заявил о принудительной дружбе с Украиной

Путин снова заговорил о "братских народах"

Главарь страны-террориста считает восстановления отношений РФ с Украиной неизбежными, а также надеется на то, что "Зеленский не будет все портить русофобией". Из уст Владимира Путина подобные заявления выглядят конкретной угрозой силового захвата нашей страны.

В интервью одному из пропагандистских телеканалов военный преступник Владимир Путин повторил мантру о "братских народах", а также перешел в политическое наступление.

По его словам, отношения между РФ и Украиной "будут восстановлены вне зависимости от того, как будут складываться отношения с украинским элитами":

- Не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами. Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов. А новая украинская власть будет лишена таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины.

Как известно, с приходом к власти Владимира Зеленского и его команды антиукраинские политики стали чувствовать себя совершенно вольготно и безнаказанно. Многие рыги, пособники Януковича и прочие деятели вернулись в страну и выступают единым фронтом против Порошенко и патриотических сил вместе с действующим президентом.

Кроме того, от назначенного главой государства представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы звучали открытые призывы запретить бойцам ООС отвечать огнем на поражение на Донбассе. Кроме того, у Зеленского заявляли о необходимости снять экономическую блокаду с "ДНР" и "ЛНР", а также лживо обвиняли украинских солдат в гибели мирных жителей.