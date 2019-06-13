Тимошенко спелась с Зеленским и предлагает совершить преступление

Тимошенко пытается прорваться к власти любой ценой

Из-за потери некогда больших рейтингов фракции "Батькивщина" её лидер Юлия Тимошенко очень хочет проведения досрочных выборов в Раду. Иначе рискует не добрать даже проходные 5 %.

А для того, чтобы назначенное президентом голосование состоялось, Тимошенко предлагает Зеленскому забить на решение Конституционного суда если он признает указ о роспуске парламента не соответствующим Конституции.

О том, что такое предложение было озвучено, заявила сама Тимошенко в эфире телеканала "112.Украина" вечером в среду, 12 июня.

По словам непотопляемой ЮВТ, в случае вынесения вердикта КСУ, который не устроит Зеленского, ему надо не отменять указ о роспуске ВР:

- Если Конституционный Суд признает указ президента о роспуске парламента неконституционным, тогда должен идти следующий шаг - президент должен отменить этот указ. Так же как если КС признает неконституционными некоторые положения закона, парламент должен отменить эти положения закона. А до тех пор, пока парламент не отменит или президент не отменит указ о досрочных выборах, все эти законодательные нормативные акты остаются в силе. Так что вне зависимости от решений судей президент как гарант Конституции, который точно знает, что указ конституционный, может указ не отменять. А ЦИК будет обязан выполнить этот указ.

Именно об этом шла речь в ходе вчерашней встречи Зеленского и Тимошенко. А о том, что невыполнение решения Конституционного суда является преступлением, судя по всему, ни лидер Батькивщины, ни президент, не думают.

Зеленский, само собой, очень не хочет отменять свой указ, ведь рейтинг его партии через месяц или два может обрушиться. Для Тимошенко же досрочные выборы и вступление в коалицию со "Слугой народа" - последний шанс оказаться у кормушки.

Интересно, что после первого тура выборов президента Юлия Тимошенко отказалась явно поддерживать Владимира Зеленского. Однако уже после его победы она неоднократно заявляла о принятии новой власти, даже поддержав роспуск Рады.

Также отметим, что согласно соцопросам ее и Юрия Бойко украинцы больше всего хотят видеть в кресле премьера.