Спикер Зеленского обвинила ВСУ в убийстве мирных жителей на Донбассе (ВИДЕО)

Юлия Мендель дала мощный козырь российским террористам

Команда недавно вступившего в должность президента Украины продолжает уверенно шквариться, повторяя тезисы российской пропаганды и уничтожая позиции нашей страны в дипломатических переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

Вместо того, чтобы выступать с осуждением устроенной путинскими головорезами эскалации боевых действий, пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с обвинениями защитников Украины.

Подобные речи чиновника, который имеет право делать официальные заявления, повергли в шок не только участников ООС и ветеранов войны, но и волонтеров с политиками.

В эфире ток-шоу "Право на владу" Мендель безапелляционно рассказала о том, как "украинские артиллеристы ведутся на провокации и запускают снаряды по детским садикам, школам и больницам на Донбассе, из-за чего гибнут мирные жители". Подобное заявление спикер президента сделала, пытаясь разрулить ситуацию с предложениями запретить бойцам ВСУ стрелять даже в ответ на обстрелы террористов.

И дело не в том, что Юлия Мендель просто соврала о ведении огня по жилым кварталам, поскольку в ВСУ с 2014 года существуют жесткие ограничения по ведению огня в районах, где могут находиться мирные жители, а в том, что своими бездумными речами спикер дала козырь российским террористам. Теперь в Минске или во время саммитов "нормандской четверки" Путин и его пособники будут рассказывать о том, как "ополченцы защищают жителей Донбасса от карателей" и будут ссылаться на "признание" Мендель:

- Во время заседания ТКГ речь шла о том, что очень часто украинские военные ведутся на провокации, когда стреляют из жилого дома, с детского сада, со школы, из больницы, с любого места, где находятся гражданские люди. Да, гражданские. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом гибнут наши люди, наши украинцы. И, собственно, речь шла о том, что бы не поддаваться провокациям.

После таких изречений для Мендель начался настоящий разбор полетов в соцсетях.

Многие хоть сколько-нибудь шарящие пользователи описали суть происходящего на Донбассе, а также отметили, что придумать более тупую отмазку для Кучмы, но подставить при этом всю страну, было сложно.

С этой задачей спикер президента справилась. По крайней мере, пропагандисты уже взахлеб пишут о том, что "они были правы, а ВСУ убивают детей и мирных жителей".