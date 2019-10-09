Зеленский рассказал, как вернуть Крым

Зеленский рассказал, как вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своим видением будущего Крыма.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

По словам гаранта, у Команды Зе пока нет "формулы Штайнмайера" для полуострова.

"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, к сожалению, Украина сама не справится. Нужна помощь наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия", - отметил глава государства.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что Крым- это Украина. Именно эти слова он будто бы и скажет в первую очередь при встрече с Владимиром Путиным.

"Крым - это Украина. И мы надеемся, что вскоре мы его вернем. Я очень люблю Крым. Я был там много раз. Это уникальное место в Украине с его природой и историей. Всегда был и остается частью Украины", - сказал гарант.

Напомним, оккупанты Крыма посягнули на Днепр. У Зеленского мощно ответили.