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Зеленского готовы поддержать 75% избирателей

11:30
Рейтинг Зеленского рухнул до рекордно низкой отметки - фото 1
Рейтинг Зеленского рухнул до рекордно низкой отметки

Президента Украины Владимира Зеленского готовы поддержать 75% избирателей.

Назван самый любимый политик украинцев

Об этом свидетельствуют данные соцгруппы "Рейтинг".

"Если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 39,3% проголосовали бы за В. Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 13,9% поддержали бы Ю. Бойко, 13,3% - П. Порошенко, 8,6% - Ю. Тимошенко, 5,9% - И. Смешко. Поддержка вторых кандидатов составляет ниже 5%. Еще около 8% - не определились. Почти так же, как и год назад, во второй тур сегодня бы вышли В. Зеленский и П. Порошенко; 75% среди избирателей поддержала бы действующего Президента, а 25% - проголосовали за П.Порошенко", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2019 г. Владимир Зеленский одержал сокрушительную победу над Петром Порошенко. В июле того же года президентская партия "Слуга народа" завоевала монобольшинство в Верховной Раде Украины. По прошествии некоторого времени, рейтинг Команды Зе начал неуклонно падать.

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Владимир Зеленский рейтинг Петр Порошенко Партия Слуга народа Новости Украина
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