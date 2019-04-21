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Зеленский на двух языках рассказал о первых шагах на посту президента

21 апреля, 21:33
Зеленский - избранный президент Украины - фото 1
Зеленский - избранный президент Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский провел первый брифинг в новом статуса.

Зеленский после победы на выборах, вдоволь насмеявшись, все-таки ответил на вопросы СМИ. На украинском языке, правда, с вкраплением русизмов и переходом на русский.

Первым делом он пообещал перенести Администрацию президента в более спокойное место и выразил обеспокоенность из-за пробок, которые возникают из-за кортежей политиков.

Порошенко попрощался с амбициями

О том, кто заменит Зеленского в Квартале, изранныый президент признал, что ответа нет

Возвращаясь к политике, Зеленский пообещал сделать все, чтобы вернуть украинских пленных на родину. Опроверг слухи о назначении Луценко в своей команде - "Луценко - старая команда".

"Мы будем делать мощную информационную войну.... Чтобы окончить войну на Донбассе. У нас есть план действий. Есть креативные идеи. Поэтому нам нужна помощь украинских журналистов и блоггеров", - заинтриговал Зеленский.

Также он пообещал визит в Мариуполь в ближайшее время. И Львов.

Об отношениях с Порошенко. Тот предложил помощь, Зеленский подумает. Каким образом будет помогать - подумаем.

Последний вопрос от канала "порохоботов" Прямого и обещание более детального контроля был прерван контрвопросом Зеленского о том, зачем "Прямой" назвал его наркоманом. Сам вопрос о команде по материалам расследования Бигуса был красиво отфутболен.

Президент пообещал провести с прессой более детальное общение и поблагодарил СМИ за работу.

 

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