Зеленский на двух языках рассказал о первых шагах на посту президента
Избранный президент Украины Владимир Зеленский провел первый брифинг в новом статуса.
Зеленский после победы на выборах, вдоволь насмеявшись, все-таки ответил на вопросы СМИ. На украинском языке, правда, с вкраплением русизмов и переходом на русский.
Первым делом он пообещал перенести Администрацию президента в более спокойное место и выразил обеспокоенность из-за пробок, которые возникают из-за кортежей политиков.
О том, кто заменит Зеленского в Квартале, изранныый президент признал, что ответа нет
Возвращаясь к политике, Зеленский пообещал сделать все, чтобы вернуть украинских пленных на родину. Опроверг слухи о назначении Луценко в своей команде - "Луценко - старая команда".
"Мы будем делать мощную информационную войну.... Чтобы окончить войну на Донбассе. У нас есть план действий. Есть креативные идеи. Поэтому нам нужна помощь украинских журналистов и блоггеров", - заинтриговал Зеленский.
Также он пообещал визит в Мариуполь в ближайшее время. И Львов.
Об отношениях с Порошенко. Тот предложил помощь, Зеленский подумает. Каким образом будет помогать - подумаем.
Последний вопрос от канала "порохоботов" Прямого и обещание более детального контроля был прерван контрвопросом Зеленского о том, зачем "Прямой" назвал его наркоманом. Сам вопрос о команде по материалам расследования Бигуса был красиво отфутболен.
Президент пообещал провести с прессой более детальное общение и поблагодарил СМИ за работу.