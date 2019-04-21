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Порошенко попрощался с амбициями

21 апреля, 21:06
На трибунах становится тише (с) - фото 1
На трибунах становится тише (с) / УНИАН

Сразу же после закрытия избирательных участков действующий президент Украины Петр Порошенко провел брифинг в своем штабе, где признал свое поражение.

Иначе с результатом 25% против 73% было сложновато. Тем не менее, Порошенко попрощался с властью с достоинством.

Он пообещал позвонить Зеленскому и поздравить его с победой, пообещал помощь и связи, чтобы защитить европейский выбор украинцев.

Также Порошенко заявил, что покидает кабинет, но не политику и будет во главе со своей политсилой бороться на выборах в парламент осенью 2019.

Стоит отметить, что в штабе Порошенко было людно, однако некоторых важных людей так не оказалось

Например, в штабе Порошенко не было мэра Киева и лидера партии УДАР Виталия Кличко, не было премьер-министра Гройсмана и даже генерального прокурора Юрия Луценко (последний все-таки нашел силы, правда, с опозданием, но поддержать кума через фейсбук).

Все эти персонажи в разной мере актитвности агитировали за Порошенко, Луценко - даже в нарушение закона, однако теперь решили уйти в тень.

Что это? Скромность, забывчивость или попытка переобуться - узнаем совсем скоро.

Что касатеся самого Порошенко - то в мае 2019 он покинет пост президента.

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Политика Петр Порошенко Владимир Гройсман Юрий Луценко Виталий Кличко Новости Украина
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