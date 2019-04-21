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Выборы президента Украины: Разгром Порошенко и победа Зе

21 апреля, 20:19
Шестой президени Украины - фото 1
Шестой президени Украины

Голосование, целью которого было определить будущего президента Украины, завершилось. Хотя еще не подсчитаны голоса избирателей, уже на 99% известно, что будущим главой государства станет комик Владимир Зеленский.

По данным экзитпола КМИС, у Зеленского - 73,2% голосов, у Порошенко - 25,3%.

Экзитпол New Image MG по заказу компаний Global Management (USA) и “Independent” (UK) дает схожие результаты - Зеленский - 72,5% и Порошенко - 27,5%.

Если переходить на спортивную терминологию, поскольку в этом формате прошли предвыборная кампания с дебатами на стадионе, то это нокаут.

Действующий президент полоучил красную карточку и признал свое поражение до оглашения финальных результатов, хоть на брифинге сразу после выборов Порошенко и сказал: "Никогда не сдавайся". Но фразу Черчилля он истолковал по-своему.

Брифинг Петра Порошенко после проигрыша выборов:

К чести Петра Порошенко, он заявил, что в ближайшее время позвонит Зеленскому и поздравит его с победой.

Ну, а в штабе Зеленского уже открывают шампанское и делают селфи. Решать, что делать дальше - будут завтра.

Первая реакция Зе на победу:

Очень надеемся, что Петр Порошенко все-таки поймет, почему так получилось, а Владимир Зеленский будет воплощать то, что обещал в ходе избирательной кампании.

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Выборы президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Новости Украина
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