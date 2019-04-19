Удаляют сразу же: в сеть слили скандальный выпуск "Наших грошей" о команде Зе ВИДЕО

14:00 19 апреля,

Настоящая Зе команда совсем не та, которую нам показывают

Утром в пятницу, 19 апреля, на странице "Наших грошей з Денисом Бігусом" в YouTube опубликовали расследование о секретной телеграм-переписке в команде кандидата в президенты Владимира Зеленского, из которой сразу же становится понятно, кто руководит штабом и политиком.

Впрочем, уже через считанные минуты расследование было удалено, а аккаунты тех, кто успел его скачать и перезалить на YouTube, также подверглись чистке.

Тем не менее, до Facebook удаление еще не докатилось, поэтому и предлагаем ознакомиться с творением команды журналистов-расследователей.

Судя по тому, что происходило в Telegram-переписке штаба, все публичные личности из Зе команды являются обыкновенной ширмой для представителей заказчика.

Журналисты утверждают, что к ним попали копии переписок работников штаба, которые трудятся под руководством не публичных для общественности людей, которые и могут занять высокие посты и перераспределять финансовые потоки.

Так, 7 февраля координатор команды Зе Александр Корниенко в переписке уточнил, что в штабе существуют четыре группы - "кварталовские", люди Коломойского, некие "нижние" (возможно, люди из "Украинского института будущего", который основали Антон Геращенко, Тарас Березовец и другие "новые" лица), а также "регионалы".

Эта групировка сформировалась уже к началу февраля, но действовать начала задолго до объявления Зеленского о том, что он идет в президенты. Судя по всему, готовить группу политтехнологов Коломойский, регионалы и продюсеры "квартала" начали еще в ноябре.

Так, в переписке работника штаба Корниенко с продюсером "Квартал 95" Сергеем Трофимовым речь идет о Андрее Богдане, личном адвокате Игоря Коломойского, который занимается "медиа-офисом" с бюджетом, управлением и полномочиями. Только вот одна проблема - генерация идей юристом и его командой совершенно не совпадала с "общей линией в голове у Вовы". Но это было в ноябре. Теперь же все, "совпало", как видите. И явно не в пользу свободы Зеленского.

Этот самый Богдан, который "просто обеспечивать юридическую безопасность", как говорил Зеленский, подгонял в Зе команду своих политтехнологов. Некоторые из них работали с партией "УКРОП".

Кроме того, по указанию человека Коломойского команда нагибала "Лигу смеха" - для распространения удобного Зеленскому контента во время концертов и передач.

При этом оба - и Корниенко, и Трофимов - возмущены тем, что представитель Коломойского просто сливает им команды сверху, а к программе, разработанной "кварталовцами", никто вообще не прислушивается.

Само собой, все фигуранты расследования отказываются от своего участия в команде Зеленского на первых ролях. Говорят, мол, только советы юридические раздают. Но переписки свидетельствуют совсем о другом.