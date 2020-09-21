Зеленский категорически отказался уходить в отставку, хотя он нарушил закон

Зеленский категорически отказался уходить в отставку, хотя он нарушил закон

Президент Украины Владимир Зеленский отказался уходить в отставку, несмотря на внесение неправдивой информации в свою декларацию.

Об этом говорится в ответе ОПУ на петицию с соответствующим требованием.

"Обращаю внимание на то, что слова о моем обещании покинуть пост Президента Украины в случае сознательного нарушения закона взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством и моя позиция по этому вопросу остается неизменной. Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста Президента Украины, то она заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии моей семьи и произошло в результате ошибки и связано с корыстными мотивами. Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена", - говорится в сообщении.

Напомним, что …

18 апреля 2019 г. в программе "Право на власть" Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон.

В мае 2020 г. президент Украины Владимир Зеленский подал налоговую декларацию, где отчитался о доходах своей семьи за прошедший год.

7 июня глава государства признал, что его семья семья получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн, информация о которых не была внесена в налоговую декларацию.