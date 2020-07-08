НАПК передаст в суд материалы о нарушении закона Зеленским

Протоколы, составленные против Зеленского, уйдут в суд

Члены Национальной комиссии по вопросам предупреждения коррупции объявили о том, что готовы передать протоколы об административном правонарушении, которое совершил президент, в судебную инстанцию.

Как заявили в среду, 8 июля, в НАПК, два протокола, свидетельствующие о нарушении гарантом законодательства уже вручены Зеленскому.

Касаются они напредставления сообщений об изменениях в имуществе.

- 7 июля председатель нацагентства Александр Новиков составил и вручил Президенту два протокола в связи с административными нарушениями по статье 172-6 КоАП, - отметили в ведомстве. - Соответствующие материалы будут переданы в суд.

Речь идет о покупке и продаже президентом облигаций внутреннего займа и получении от государства 5,1 миллиона гривен, которые в своей е-декларации гарант забыл вписать.

Сам же Зеленский, согласно сообщению Офиса президента, пожаловался на себя в Нацагентство, хотя на самом деле к моменту объявления чиновниками об этом антикоррупционеры уже завершали составление протоколов.

К слову, президент уже не первый раз нарушает требования законодательства, но суды не могут рассматривать протоколы, поскольку у Зеленского действует иммунитет. Так, суд в Хмельницком, получив материалы дела о посещении президентом кафе вопреки карантинным нормам, обратился в Верховный суд для разъяснения ситуации.

Напомним, 3 июня Владимир Зеленский вместе с делегацией из Киева показательно нарушил карантинные нормы, затулившись попить кофе в зал одного из кафе. При этом работа подобных заведений не только на летних площадках на тот момент была запрещена.

Вместе с Зеленским были и другие чиновники: глава ОПУ Андрей Ермак, его первый зам Сергей Трофимов, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, а также мэр города Александр Симчишин.

Известно, что местных чиновников, как и самого замминистра на 17 тысяч гривен уже оштрафовали, но сам президент объявил о том, что заплатит штраф, положив деньги не в бюджет, а на счет самой кафешки.