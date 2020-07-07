Зеленский пожаловался в НАПК на самого себя

Зеленский пожаловался в НАПК на самого себя

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал Национальное агентство по предотвращению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5, 2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, Владимир Зеленский осознает равенство всех граждан перед законом и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством.

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