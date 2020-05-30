Зеленский отчитался о доходах за год: Сколько зарабатывает президент Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о доходах членов своей семьи за 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

По данным источника, за прошедший год семья Зеленских заработала 28 миллионов 602 468 гривен, из них 3 миллионов 600 тысяч ушли на уплату налогов.

Из чего состоят доходы президента?

Согласно декларации главы государства, в 2019 году Владимир Зеленский получил:

4 миллиона 423 тысячи гривен от продажи недвижимости в центре Киева (улица Большая Васильковская);

от продажи недвижимости 246 тысяч 144 гривны от продажи корпоративных прав всех двенадцати украинских предприятий семье Сергея Шефира;

от продажи корпоративных прав 5 миллионов гривен от Сергея Шефира в качестве кредита;

5 миллионов 48 тысяч гривен составили роялти от использования торговых марок студии Вечерний квартал;

студии Вечерний квартал; 3 миллиона 200 тысяч гривен от сдачи в аренду квартиры в Великобритании;

208 787 гривен за исполнение Владимиром Зеленским обязанностей президента Украины.

Имущество в России

Весной 2019 года Владимир Зеленский продал акции компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации. Кроме того президент избавился от корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

Поездка в Оман

"Поездка Владимира Зеленского в Султанат Оман оплачивалась за счет жены Президента Елены Зеленская. Согласно законодательству, расходы и сделки членов семьи не декларируются", - говорится в сообщении ОПУ.