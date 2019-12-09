Нормандский формат Пожар в Одессе Владимир Зеленский война на Донбассе

Зеленский и Путин встретятся тет-а-тет. Что известно?

12:30
Зеленский и Путин встретятся тет-а-тет. Что известно? - фото 1
Зеленский и Путин встретятся тет-а-тет. Что известно?

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с глазу на глаз с главой РФ Владимиром Путиным.

СНБО утвердил единый сценарий по Донбассу. Что известно?

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на инсайд.

Как передает источник, встреча глав государств пройдет после публичных мероприятий. О продолжительности рандеву политиков пока ничего не известно. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, их беседа будет не ограничена по времени.

Зеленский и Путин встретятся тет-а-тет. Что известно? - фото 192492

Отметим, что несмотря на масштаб переговоров, вполне вероятно, что они окончатся ничем. По данным РосСМИ, Владимир Путин едет в Париж с "жесткой позицией" по Донбассу, которая вряд ли придется по душе Владимиру Зеленскому.

По словам главы МИД Вадима Пристайко, у украинской делегации есть четкие "красные линии", за которые никто переходить не намерен. А что это за линии – читайте по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Владимир Путин Нормандский формат ДНР Новости Украина
Европейская правда
powered by lun.ua
Другое на тему
Порядок наведен. В Киеве - фото 1
У "ваты" полыхнет: Бандера и Шухевич останутся в Киеве
17:15
Спорт отменяется: WADA забанила Россию на 4 года - фото 1
Прощай, Олимпиада: WADA забанило Россию на 4 года
13:30
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
12:21
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
12:21
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
06 декабря, 11:20
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...