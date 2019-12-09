Зеленский и Путин встретятся тет-а-тет. Что известно?

Зеленский и Путин встретятся тет-а-тет. Что известно?

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с глазу на глаз с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на инсайд.

Как передает источник, встреча глав государств пройдет после публичных мероприятий. О продолжительности рандеву политиков пока ничего не известно. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, их беседа будет не ограничена по времени.

Отметим, что несмотря на масштаб переговоров, вполне вероятно, что они окончатся ничем. По данным РосСМИ, Владимир Путин едет в Париж с "жесткой позицией" по Донбассу, которая вряд ли придется по душе Владимиру Зеленскому.

По словам главы МИД Вадима Пристайко, у украинской делегации есть четкие "красные линии", за которые никто переходить не намерен. А что это за линии – читайте по ссылке.