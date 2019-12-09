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Путин займет "жесткую позицию" в Париже – РосСМИ

14:30
Путин займет "жесткую позицию" в Париже – РосСМИ - фото 1
Путин займет "жесткую позицию" в Париже – РосСМИ

Президент России Владимир Путин займет жесткую позицию на предстоящих переговорах в Париже.

СНБО утвердил единый сценарий по Донбассу. Что известно?

Об этом сообщают РосСМИ.

"Для них (украинской стороны – прим. ред.) эта встреча – политический акт, а для нас – рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать", - утверждает источник.

Отметим, что ранее Россия неоднократно настаивала на признании своих боевиков стороной переговорного процесса, на федерализации Украины и автономизации Донбасса.

Для Украины же подобные требования являются неприемлемыми. По словам главы МИД Вадима Пристайко, у украинской делегации есть четкие красные линии, за которые никто переходить не намерен. А что это за линии – читайте по ссылке.

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