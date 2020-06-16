Зеленский ездит в Офис, несмотря на COVID-19 у своей жены

Зеленский ездит в Офис, несмотря на COVID-19 у своей жены

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает ездить на работу, несмотря на COVID-19 у своей жены.

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Президент Украины Владимир Зеленский посещает офис, поскольку он не может делегировать полномочия, а некоторые из его функций можно выполнять только из офиса", - заявила спикер.

Как уточнила Мендель, глава государства ограничил свое общение очень узким кругом людей, придерживаясь при этом социальной дистанции, а все совещания, переговоры и встречи он проводит по спецсвязи или по телефону.

Кроме того президент был вынужден отменить поездки в регионы, запланированные на эту неделю.

Напомним, что….

9 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде" рассказал о желании заболеть COVID-19 ради "близости к народу".

Спустя несколько дней первая леди Украины Еленая Зеленская заявила о заболевании коронавирусом. Тесты президента страны и его детей показали отрицательный результат.

Позже в ОПУ поспешили уточнить, что глава государства не может никому делегировать свои полномочия, следовательно он вынужден работать в т.н. "особом режиме". Что это за режим – источник тогда не уточнил.