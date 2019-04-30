Зеленский президент: ЦИК огласила результаты выборов

16:50 30 апреля,

Зеленский – президент: ЦИК огласила результаты выборов

Во вторник, 30 апреля, ЦИК наконец-то огласила победителя президентской гонки. Им оказался Владимир Зеленский.

Избранный гарант набрал 73, 22 %, обогнав Петра Порошенко почти в три раза (24, 45 %); Зеленский триумфует почти во всех регионах Украины. Исключением является лишь Львовская область - там победил нынешний президент.

Что касается выборов за рубежом, то в других странах пальма первенства принадлежит действующему гаранту: Петр Порошенко набрал 54,73% голосов, Владимир Зеленский - 43,78%

Напомним, Владимир Зеленский обвинил ЦИК в затягивании оглашения результатов выборов.

Свое обращение будущий гарант выложил в Facebook.

"Сейчас происходят очень забавные вещи - победа есть, а полномочий нет, кто-то от меня булаву прячет. Что происходит, я объясняю: ЦИК затягивает официальное объявление результатов", - заявил комик.

И тут же объяснил, с чем это связанно. По мнению экс-комика, его хотят лишить права распускать парламент.

По Конституции, тот можно отправить на пару веселых букв лишь за полгода до выборов. При более поздней инаугурации Зеленский будет лишен такого права.

"Система боится! Это значит одно - мы всех победим, все будет хорошо, даже не на 73, а на все 100%. Всех с праздником Пасхи!", - заявил избранный президент.