100 % ЦИК завершила подсчет голосов

18:30 23 апреля,

100 % ЦИК завершила подсчет голосов

Центральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов. Наш новый президент - Владимир Зеленский. Началась новая эпоха.

Согласно данным ЦИК, шоумен набрал 73.22 % (13 541 530 голосов), пока что действующий гарант Петр Порошенко 24.45 % ( 4 522 320), 2,31 % бюллетеней признаны недействительными.

Стоит отметить, что явка на выборы составила 62,07 % (18 491 840 избирателей). Судя по регионам, Зеленский победил везде, кроме Львовской области.

Результат шоумена является самым высоким на президентских выборах за всю историю страны.

Напомним, журналистам удалось узнать, когда именно Зеленский станет президентом. Итак, датой инаугурации является 28 мая. Данное число не случайно. По закону, глава государства не имеет право распускать парламент, если до выборов остается меньше полугода.

В то же время в штабе Зе не исключают и других трактовок закона, согласно которым полномочия парламента заканчиваются 16 декабря. Следовательно, президент сможет послать Раду далеко и надолго и в случае инаугурации до 16 июня.