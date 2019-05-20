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Инаугурация Зеленского: яркие фото репетиции

09:15
Инаугурация Зеленского: яркие фото репетиции - фото 1
Инаугурация Зеленского: яркие фото репетиции

В воскресенье, 19 мая, состоялась закрытая репетиция инаугурации избранного гаранта.

Инаугурация Зеленского: стали известны планы президента

Владимир Зеленский прибыл к зданию Рады лишь вечером. До этого его заменял статист.

Инаугурация Зеленского: яркие фото репетиции - фото 181223

На репетиции присутствовали военные и оркестр, исполнивший торжественную партию.

Инаугурация Зеленского: яркие фото репетиции - фото 181224

Территорию тщательно охраняли правоохранители.

Инаугурация Зеленского: яркие фото репетиции - фото 181226

Напомним, инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского посетит около 60 иностранных гостей.

Об этом написала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

Инаугурация Зеленского: яркие фото репетиции - фото 181227

"На церемонии инаугурация ожидаем 5 президентов: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии; Вице-президента Турции; Премьер-министра Молдовы, глава парламента Азербайджана; 4-х вице-премьеров: Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии; 4-х министров от США - энергетики, от Канады - обороны, от Франции - по вопросам Европы, от Польши - Главу МИД. Плюс более 40 других высоких представителей", - заявила чиновница.

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Владимир Зеленский инаугурация Верховна Рада Новости Украина
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