Инаугурация Зеленского: яркие фото репетиции

Инаугурация Зеленского: яркие фото репетиции

В воскресенье, 19 мая, состоялась закрытая репетиция инаугурации избранного гаранта.

Владимир Зеленский прибыл к зданию Рады лишь вечером. До этого его заменял статист.

На репетиции присутствовали военные и оркестр, исполнивший торжественную партию.

Территорию тщательно охраняли правоохранители.

Напомним, инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского посетит около 60 иностранных гостей.

Об этом написала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

"На церемонии инаугурация ожидаем 5 президентов: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии; Вице-президента Турции; Премьер-министра Молдовы, глава парламента Азербайджана; 4-х вице-премьеров: Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии; 4-х министров от США - энергетики, от Канады - обороны, от Франции - по вопросам Европы, от Польши - Главу МИД. Плюс более 40 других высоких представителей", - заявила чиновница.