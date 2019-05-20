Присяга президента: украинский народ застыл в ожидании - ФОТО
Присяга президента: украинский народ застыл в ожидании - ФОТО
До инаугурации Зеленского остались считанные минуты. Украинский народ уже собрался у Рады и застыл в ожидании.....
Избранный президент пригласил всех украинцев на инаугурацию. К сожалению, Рада назначала днем присяги понедельник, 20 мая. Из-за работы, многие украинцы будут наблюдать за торжествами лишь с телевизоров и смартфонов.
А это защитный кордон.
Зрители смотрят за всем издалека.
Но кому-то не до зрелищ.
А вот и адвокат Коломойского Андрей Богдан.
И кварталовец Кошевой.
А где же сам Зеленский?
Напомним, инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского посетит около 60 иностранных гостей.
Об этом написала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.
"На церемонии инаугурация ожидаем 5 президентов: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии; Вице-президента Турции; Премьер-министра Молдовы, глава парламента Азербайджана; 4-х вице-премьеров: Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии; 4-х министров от США - энергетики, от Канады - обороны, от Франции - по вопросам Европы, от Польши - Главу МИД. Плюс более 40 других высоких представителей", - заявила чиновница.
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