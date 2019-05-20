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Присяга президента: украинский народ застыл в ожидании - ФОТО

09:48
Присяга президента: украинский народ застыл в ожидании - ФОТО - фото 1
Присяга президента: украинский народ застыл в ожидании - ФОТО

До инаугурации Зеленского остались считанные минуты. Украинский народ уже собрался у Рады и застыл в ожидании.....

Инаугурация Зеленского: яркие фото репетиции
Избранный президент пригласил всех украинцев на инаугурацию. К сожалению, Рада назначала днем присяги понедельник, 20 мая. Из-за работы, многие украинцы будут наблюдать за торжествами лишь с телевизоров и смартфонов.Присяга президента: украинский народ застыл в ожидании - ФОТО - фото 181229
А это защитный кордон.
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Зрители смотрят за всем издалека.
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Но кому-то не до зрелищ.
Присяга президента: украинский народ застыл в ожидании - ФОТО - фото 181232
А вот и адвокат Коломойского Андрей Богдан.
Присяга президента: украинский народ застыл в ожидании - ФОТО - фото 181233
И кварталовец Кошевой.
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А где же сам Зеленский?
Напомним, инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского посетит около 60 иностранных гостей.
Об этом написала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.
"На церемонии инаугурация ожидаем 5 президентов: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии; Вице-президента Турции; Премьер-министра Молдовы, глава парламента Азербайджана; 4-х вице-премьеров: Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии; 4-х министров от США - энергетики, от Канады - обороны, от Франции - по вопросам Европы, от Польши - Главу МИД. Плюс более 40 других высоких представителей", - заявила чиновница.
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Владимир Зеленский Евгений Кошевой инаугурация Новости Украина
Newsroom и BBC
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