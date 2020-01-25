"Спасибо за каждое мгновение": Зеленская ярко поздравила мужа с днем рождения - ФОТО

Зеленская ярко поздравила мужа с днем рождения - ФОТО

Первая леди Украины Елена Зеленская ярко поздравила своего мужа с днем рождения.

Свое поздравление супруга президента опубликовала в Instagram.

"Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно. Так чувствуешь себя, когда рядом - настоящий мужчина. Тот, на кого можешь положиться во всем. Который действительно слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся малыми и нестрашными. Настоящий мужчина - тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательно ощущение легкого головокружения и бабочек внутри", - в порыве эмоций написала Зеленская и пожелала своему мужу всего наилучшего.

"Любимый, с твоим днем! Спасибо за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно - рука в руке, со взглядами, обращенными друг к другу", - добавила первая леди.

Напомним, 1 сентября 2019 г. 6-летний сын президента пошел в школу. Первая леди Елена Зеленская рассказала, что его там ждет. Месяц спустя в поле зрения СМИ попало другое чадо гаранта – дочь Александра: девушка раздавала еду беднякам. Подробности читайте по ссылке.