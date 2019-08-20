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Зеленская узрела "чудовищ" с женой Нетаньяху – яркие ФОТО

17:40
Зеленская с Сарой Нетаньяху увидела «чудовищ» – яркие ФОТО - фото 1
Зеленская с Сарой Нетаньяху увидела «чудовищ» – яркие ФОТО

Первая леди Елена Зеленская показала жене премьера Израиля Саре Нетаньяху киевский "дом с химерами".

Елена Зеленская покрасовалась модным прикидом – яркие ФОТО

Яркие снимки опубликованы в Instagram супруги гаранта.

"Впервые как жена Президента Украины имела честь приветствовать в Киеве высокую гостью - жену премьер-министра Израиля госпожу Сару Нетаньяху. Экскурсия Домом с химерами, искренняя и теплая беседа о важном", - отметила Зеленская.

Зеленская узрела 'чудовищ' с женой Нетаньяху – яркие ФОТО - фото 186266

И рассказала о своей заветной мечте.

Зеленская узрела 'чудовищ' с женой Нетаньяху – яркие ФОТО - фото 186267

"Во время встречи я поделилась нашей с Владимиром мечтой - снять художественный фильм о событиях в Бабьем Яру. Это пример того, как Украина и Израиль могут углубить свои культурные связи. Ведь это - наша общая история. Мы с госпожой Сарой договорились обязательно продолжить обсуждение этого проекта ", - подчеркнула жена президента Украины.

Зеленская узрела 'чудовищ' с женой Нетаньяху – яркие ФОТО - фото 186265

Отметим, что тему геноцидов (Голодомора и Холокоста) намедни поднял и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства попросил Израиль признать Голодомор геноцидом. Поддержит ли эту инициативу израильский парламент?

Напомним, швырнула хлеб в Киеве: Жена Нетаньяху закатила скандал.

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Елена Зеленская Израиль Киев Новости Украина
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